Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturma dosyasında, Yandaş’ın Aralık 2021 ile Ekim 2025 tarihleri arasında şüpheli Ersen Dikmen’e toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı bilgisi yer aldı.

Savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı

Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 3,5 milyon lira olduğunu beyan eden Mert Hakan Yandaş, şike ve yasa dışı bahis suçlamalarını reddetti. Yandaş, yasa dışı bahis sitelerinde “slot” olarak bilinen kumar makinesi oyunlarını oynadığını kabul etti.

“Futbolcu arkadaşlarımla birlikte slot oynadık”

Mert Hakan Yandaş ifadesinde, Fenerbahçe’de forma giyen bazı futbolcularla birlikte slot oyunları oynadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde bahis oynamak için para göndermedim. Ancak Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Kimin hesabı üzerinden oynadığımızı hatırlamıyorum. Bu durum uzun sürmedi ve daha sonra oynamayı bıraktık.”

Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı aynı koğuşta

Tutuklanmalarının ardından Silivri Cezaevi’ne gönderilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın aynı koğuşta kaldığı öğrenildi. Cezaevinde ayrıca Farukcan Genç ve Mehmet Emin Katipoğlu’nun da aynı koğuşta bulunduğu bildirildi.

Spor hukuku uzmanı Sevdimbaş cezaevi ziyaretini anlattı

Radyospor’da Salim Manav’ın konuğu olan Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ercan Sevdimbaş, tutuklu bulunan Metehan Baltacı’yı ziyaret ettiğini ve görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Sevdimbaş, Baltacı’nın moralinin iyi olduğunu ancak tutuklama kararını ağır bulduğunu aktardı.

“Telefonunu 17 gün önce değiştirmiş”

Metehan Baltacı ile yaklaşık bir saat süren görüşmesine ilişkin bilgi veren Ercan Sevdimbaş, Baltacı’nın kendisine şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Metehan, bu süreci hiç beklemediğini söyledi. Yaklaşık 17 gün önce telefonunu değiştirdiğini, ancak aynı iCloud hesabı üzerinden yedekleme yaptığını anlattı. Kendisine bunun nedenini sorduğumda, ‘Hiçbir korkum yoktu, korkum olmadığı için yaptım’ dedi.”

Ali Koç’un Mert Hakan Yandaş’a cezaevi ziyareti

Avukat Ercan Sevdimbaş, ziyaret sırasında dikkat çeken bir detayı da paylaştı. Sevdimbaş, Metehan Baltacı’yı ziyaret ettiği saatlerde Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Koç’un da Silivri Cezaevi’nde bulunduğunu ve Mert Hakan Yandaş’ı ziyaret ettiğini ifade etti.

Sevdimbaş açıklamasında, “Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Farukcan Genç ve Mehmet Emin Katipoğlu aynı koğuşta kalıyor. Benim Metehan Baltacı’yı ziyaret ettiğim saatlerde Ali Koç da Mert Hakan Yandaş’ı ziyaret ediyordu” sözlerine yer verdi.