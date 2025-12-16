Son Mühür- Edinilen bilgilere göre Ayça Ayşin Turan’ın, ilgili marka ile yaptığı reklam anlaşmasının süresi dolmasına rağmen, oyuncuya ait fotoğraflar farklı mecralarda kullanılmayı sürdürdü. Turan’ın görsellerinin mağazanın internet sitesinde, otobüs duraklarında, otoyol kenarlarında ve sokaklardaki reklam panolarında yer almaya devam ettiği belirtildi.

“İzinsiz ve hukuka aykırı kullanım”

Oyuncunun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, söz konusu kullanımın hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Dilekçede, mağazanın altı ayı aşkın süredir Ayça Ayşin Turan’a ait görselleri billboardlar ve reklam panolarında izinsiz şekilde kullandığı ifade edildi.

Maddi ve manevi hak ihlali vurgusu

Dava dilekçesinde ayrıca, izinsiz kullanımın oyuncunun hem maddi hem de manevi haklarını ihlal ettiği belirtildi. Bu gerekçeyle Ayça Ayşin Turan’ın, mağazadan 700 bin lira tazminat talep ettiği kaydedildi.