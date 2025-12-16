Son Mühür- TCMB tarafından açıklanan verilere göre, konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini yansıtan Konut Fiyat Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 oranında arttı. Aynı dönemde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

Bu veriler, konut fiyatlarındaki aylık artışın genel enflasyon oranının belirgin şekilde üzerinde gerçekleştiğine işaret etti.

Yıllık artış yüzde 31,4 oldu

Konut fiyatları, yıllık bazda da yükselişini sürdürdü. Kasım ayında Konut Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde yıllık enflasyon oranı ile karşılaştırıldığında, konut fiyatlarının reel olarak sınırlı da olsa artış kaydettiği görüldü.

Reel artış yeniden gündemde

Açıklanan verilere göre konut fiyatları, yıllık bazda reel olarak yüzde 0,3 oranında yükseldi. Böylece uzun süredir tartışılan “konut fiyatları enflasyonun gerisinde mi kalıyor?” sorusu, Kasım ayı verileriyle birlikte yeniden değerlendirme konusu oldu.

Merkez Bankası verileri, konut piyasasında fiyat artışlarının hem aylık hem de yıllık bazda devam ettiğini ortaya koydu.