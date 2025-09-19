ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurmasının ardından VİOP gece seansında sert yükseliş yaşandı.

ABD Başkanı Trump’ın, Erdoğan ile yapılacak görüşmede Boeing uçak satışı, F-16 anlaşması ve F-35 programının masada olacağını açıklaması piyasaları da hareketlendirdi.

Açıklamanın ardından VİOP gece seansında endeks kontratları hızlı yükselişe geçti. Analistler, ABD ile Türkiye arasında savunma sanayii ve ticaret alanında olumlu beklentilerin artmasının yatırımcı iştahını desteklediğini belirtiyor.

Ekonomistler, Washington görüşmesinin sadece diplomatik değil, ekonomik açıdan da kritik sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

VİOP 30 gece seansı saat 21:20 de 13.000 seviyesini geçerek düne göre yüzde 3.50 üzerinde artışla işlemlerini sürdürmekte