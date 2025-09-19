Son Mühür- İki gün üst üste artıyla kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi CHP'nin 21 Eylül'de gerçekleştireceği olağanüstü kurultayının iptaline yönelik başvuruyu YSK'nın görüşeceği haberi sonrası yüzde 2'ye varan sert bir düşüşe tanık olmuştu.

YSK'nın başvuruyu reddettiğini açıklamasının ardından piyasalar yukarı doğru hareketlendi.

Bankacılık endeksinde yüzde 3'ü aşan bir yükseliş gözlenirken BIST 100 endeksi yüzde 2'ye yaklaşan bir artışla 11.267 puana kadar çıktı.

Borsa'daki pozitif havayı değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

Karar öncesinde piyasalar biraz dalgalanmıştı. Bu kararla birlikte birazcık daha rahatlamış görünüyor. Piyasa yönü yukarıya doğru döndürdü. Şu anda yüzde 1.66 oranında Borsa İstanbul artı görünüyor.



Yukarı yönlü hareketlenme var...



Baktığım zaman bankacılık endeksinin oldukça pozitif seyir izlediğini görüyorum. Haftaya Amerika’da birleşmiş milletler toplantısında Amerika ile bazı ekonomik anlaşmalar imzalanacak söyleniyor. Bu anlaşmalar kapsamında başka başta demirçelik sektörü olmak üzere borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü bir özellikle sanayi kağıtlarında yukarı yönlü bir hareketlenme olması ihtimal dahilinde.



Haftayı pozitif kapatırız...



Şu anda bu rahatlama ile birlikte 11.250 direncinin üzerinde seyretmeye başladı ki haftayı pozitif bir şekilde kapatacağını düşünüyorum.

Teknik göstergeler de pozitif seyrediyor. 11.601 seviyesindeki zirveyi bu hafta test edemedi ancak önümüzdeki hafta test etme olasılığı oldukça güçlenmiş durumda.



Tahvil tarafında yabancı alışı var...



Zaten Türkiye CDS'lerinin son altı ayına en düşük seviyesine gelmesi Türkiye ile ilgili pozitif havanın devam ettiğini gösteriyor hisse senetleri kısmında yabancıların bir alış yapmadığı geçen hafta da belli oldu biraz yabancı çıkışları vardı.

Fakat tahvil tarafında çok ciddi oranda yabancı alışı gerçekleşmiş bu da önümüzdeki günlerde borsanın da ibreyi yukarıya döndürme olasılığını kuvvetlendiriyor.'' mesajı verdi.