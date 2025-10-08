Son Mühür - ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın Yahudi damadı Jared Kushner, İsrail ile Hamas temsilcileri arasında yürütülen Gazze barış planı görüşmelerine katılmak üzere Çarşamba günü Mısır’a gidiyor. Üst düzey bir Filistinli yetkili, Salı günü yapılan dolaylı görüşmelerin ikinci gününde de “somut bir ilerleme” kaydedilemediğini açıkladı.

Trump, 7 Ekim saldırılarının ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’da barış ihtimali var” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise görüşmelerin seyri hakkında doğrudan bir yorum yapmazken, ülkesinin “kritik karar günlerinde” olduğunu belirtti. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması, Hamas rejiminin ortadan kaldırılması ve Gazze’nin artık tehdit oluşturmaması” hedeflerinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Türkiye'de katılacak

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, barış görüşmelerine katılacak bir diğer isim olarak duyuruldu. Al Sani’nin katılım amacının, “Gazze ateşkes planı ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını ilerletmek” olduğu belirtildi.