Son Mühür - Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde yer alan Everest Dağı’nda hafta sonu meydana gelen şiddetli kar fırtınası, yüzlerce dağcı ve yerel rehberi dağın yüksek bölgelerinde mahsur bıraktı.

Çin devlet medyasına göre, zorlu hava koşullarının ardından yürütülen kapsamlı kurtarma operasyonuyla Salı günü itibarıyla yaklaşık 900 kişi güvenli bölgelere ulaştırıldı. Pazartesi günü ise dağcılardan birinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Yetkililer, kurtarılanlar arasında 580 dağcı, 300’den fazla rehber, yak çobanı ve destek personelinin bulunduğunu açıkladı. Fırtınanın etkili olduğu 4 bin 900 metre rakımdaki kamp alanlarında kalan bazı dağcıların hipotermi belirtileri gösterdiği ve yaklaşık 12 kişinin tıbbi ekipler tarafından oksijen, ilaç ve ısıtma desteğiyle tahliye edildiği belirtildi.

Bölgeyi kapatma kararı

Cumartesi gecesi bölgeyi etkisi altına alan kar fırtınası, dağcıların kaldığı kamp alanlarının yollarını kapatarak ulaşımı tamamen durdurdu. Arama kurtarma ekipleri, pazartesi öğle saatlerine kadar 350 kişiyi, ertesi gün ise kalan tüm grupları güvenli bir şekilde aşağı indirmeyi başardı.

Olay, Çin’de 1 Ekim Ulusal Günü dolayısıyla kutlanan haftalık tatil döneminde gerçekleşti. Ülke genelinde milyonlarca kişinin seyahate çıktığı bu dönemde, Everest çevresindeki turistik alanlar yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Yetkililer, kurtarma çalışmaları süresince Everest’in Çin tarafındaki doğal park alanının geçici olarak kapatıldığını ve hava koşulları normale döndüğünde yeniden açılacağını duyurdu. Dünyanın en yüksek zirvesi olan 8 bin 850 metrelik Everest Dağı, Çin ile Nepal sınırında bulunuyor ve her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcıyı kendine çekiyor.