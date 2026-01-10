ABD’nin Küba’ya yönelik tehditlerine yanıt veren Rodriguez, şunları söyledi:

''Küba’yı savunacağız. Bizi tanıyan herkes bunun sağlam, kesin ve kanıtlanmış bir taahhüt olduğunu bilir. ABD, egemen devletlerin hakları üzerinde kendi iradesini dayatmak istiyor.''

Rodriguez, ABD’nin Küba’ya yönelik uzun süredir devam eden güç politikalarına dikkat çekerek, bu tehditlere karşı birlikte mücadele edeceklerini ve zafer kazanacaklarını söyledi; Bolivarcı ve Chavista devrimiyle Küba devriminin halkların özgürlüğü için ortak bir örnek oluşturacağını belirtti.

'Küba'yı yerle bir etmekten'

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarında Küba’ya yönelik “azami baskı” uygulandığını söyleyerek daha sert adımların masada olduğunu belirtti ve oraya girip “yerle bir etmekten” başka baskı yöntemi olamayacağını ifade etti; Trump ayrıca Küba’nın tüm yaşam kaynağını Venezuela’dan aldığını öne sürdü. Küba hükümeti ise ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyon sırasında 32 asker ve polisin yaşamını yitirdiğini açıkladı.