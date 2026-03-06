Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, İran’da yeni liderin kim olacağına dair tartışmalar devam ederken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Axios’a verdiği demeçte Trump, İran’daki liderlik sürecine doğrudan müdahil olması gerektiğini dile getirdi.
İran’da en güçlü halef adayının Mücteba Hamaney olduğunu ifade eden Trump, bu seçeneğin kendileri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Mücteba Hamaney’in göreve gelmesi durumunda mevcut politikaların süreceğini ileri sürdü.
''Hamaney'in politikalarını devam ettirecek...''
Trump, açıklamasında İran’da en muhtemel halefin Mücteba Hamaney olduğunu ancak bunun kendileri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Hamaney’in politikalarını sürdürecek ve ABD’yi birkaç yıl içinde yeniden bir savaşa sürükleyebilecek bir lider istemediğini ifade etti.
''Hafif siklet...''
ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney’e yönelik sert sözler sarf ederek “Hamaney’in oğlu hafif siklet, zaman kaybediyorlar” ifadelerini kullandı.
Trump’ın bu açıklamaları, ABD, İsrail ve İran arasında çatışmaların sürdüğü ve Tahran’da yeni liderin kim olacağına dair tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Uzmanlar ise İran’daki liderlik sürecine ilişkin bu tür çıkışların bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.