İran’da en güçlü halef adayının Mücteba Hamaney olduğunu ifade eden Trump, bu seçeneğin kendileri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Mücteba Hamaney’in göreve gelmesi durumunda mevcut politikaların süreceğini ileri sürdü.

Trump, açıklamasında İran’da en muhtemel halefin Mücteba Hamaney olduğunu ancak bunun kendileri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Hamaney’in politikalarını sürdürecek ve ABD’yi birkaç yıl içinde yeniden bir savaşa sürükleyebilecek bir lider istemediğini ifade etti.

''Hafif siklet...''