Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından 2,5 yıl aradan sonra ihracat yeniden başlatıldı. Uzun süredir durdurulan ihracat, Paris'teki tahkim mahkemesinin Mart 2023 kararının ardından yeniden devreye alındı.

Irak resmi haber ajansı İNA, IKBY’deki petrol sahalarından çıkarılan petrolün tekrar ihraç edilmeye başlandığını duyurdu. Erbil merkezli Rûdaw’ın haberine göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla ihracat süreci yeniden yürütüldü.

Petrolün ihraç rotası ve miktarı açıklandı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini belirtti. Yeniden başlayan ihracatın ilk aşamasında günlük 190 bin varil petrol ihraç edileceği bildirildi. Petrolün Ceyhan limanına ulaşmasının 24 ila 48 saat süreceği öngörülüyor.

Paris'teki tahkim mahkemesinin Mart 2023’te aldığı karar, IKBY’den Türkiye’ye yapılan petrol ihracatını durdurmuştu. O dönemde Kerkük petrolüyle birlikte günlük ihracat miktarı yaklaşık 400 bin varile ulaşmıştı. Kararın ardından 2,5 yıl boyunca ihracat durdurulmuş, ekonomik etkileri yakından takip edilmişti.