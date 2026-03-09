Son Mühür- Birleşik Arap Emirlikleri’nden iş insanı Khalaf Al Habtoor, ABD Senatörü Lindsey Graham’ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini, Amerika ve İsrail ile İran arasında olası bir çatışmaya katılmaya çağıran açıklamalarına sert tepki gösterdi. Al Habtoor, Graham’ın “Biz de vuruluyoruz, siz de bu mücadeleye katılmalısınız” ifadelerine yanıt verdi.

“Bölgeyi istikrarsızlaştıranlar belli” diyen Al Habtoor, ABD ve İsrail’in bölgedeki kararlarının yerel müttefiklere danışılmadan alındığını vurguladı. “Şükürler olsun ki Birleşik Arap Emirlikleri ve KİK ülkeleri kendi güvenliğini sağlamış durumda. Bölgeye ‘kurtarıcı’ geldiğini iddia eden bir güce ihtiyacımız yok” diye konuştu.

“Evlatlarımızı feda etmeyeceğiz"

Al Habtoor, İran’ın bölgede oluşturduğu tehlikeyi inkar etmediklerini belirtirken, bu durumu bazı güçlerin çıkarları için bölgede çatışma yaratma fırsatı olarak kullandığını söyledi. “İran, İsrail ve ABD kendi çıkarlarını önceliklendiriyor. Arap ülkelerinin halklarının menfaati bu çatışmanın merkezinde değil” ifadelerini kullandı.

Al Habtoor, Körfez ülkelerinin bu savaşa başkalarının çıkarları için katılmayacağını belirterek, “Evlatlarımızı diplomasi ve siyasi çözümlerle önlenebilecek bir çatışmada feda etmeyeceğiz” mesajını verdi.

"Tek istediğimiz ellerinizi bizden uzak tutmanız”

Al Habtoor, Graham’ın “Biz Arapların müttefikiyiz” ve ABD’nin korumasına ihtiyaç duyulduğu yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi: “Korumanıza ihtiyacımız yok, tek istediğimiz ellerinizi bizden uzak tutmanız.”

ABD’nin silah satışlarına da değinen Al Habtoor, bunun bir iyilik değil, karşılıklı ticari bir anlaşma olduğunu belirtti. “Biz güvenliğimize yatırım yapıyoruz ve bu silahlar karşılığında milyarlarca dolar ödüyoruz. ABD’nin Ukrayna’ya silah satması da aynı mantığın bir parçası” ifadelerini kullandı.

Petrol ve ekonomik çıkarlar üzerine eleştiri

Senatör Graham’ın İran ve Venezuela üzerinden dünya petrol rezervlerini kontrol etmeye yönelik yorumlarını da eleştiren Al Habtoor, “Bölge halklarının çıkarları ve güvenliği, petrol ve ekonomik kazanç için yapılan planların gölgesinde olmamalı” dedi. Graham’ın İsrail çıkarlarını ABD halkının çıkarlarının önüne koyduğunu iddia eden Al Habtoor, bölge ülkelerinin kendi güvenlik ve politikalarını belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

"Güvenliğimizi koruma hakkımızı kimseye bırakmayacağız"

Al Habtoor, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bölgemizin halkları, başkalarının savaşlarından uzak, güvenli ve istikrarlı bir hayat sürme hakkına sahip. Çıkarlarımızı ve güvenliğimizi koruma hakkımızı kimseye bırakmayacağız. Barış ve istikrar için mücadelemizi sürdüreceğiz; başkalarının savaşlarına yakıt olmayacağız.”