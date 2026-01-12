Son Mühür - Geçen aralık ayında Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, Marmara Denizi’nin altındaki Kuzey Anadolu Fayı’nın kilitli segmentine doğru enerji birikiminin arttığını ortaya koyarak İstanbul için olası büyük bir depreme dikkat çekmişti. Araştırmayı yapan bilim insanları, 1766’dan bu yana kırılmayan bu fay bölümünde biriken gerilimin tehlikeli seviyelere yaklaştığını belirtmişti. Buna karşın bazı yer bilimciler, Marmara’da kırılabilecek aktif bir fay parçası kalmadığını savunarak farklı bir bakış açısı sunmuştu.

Tartışmalar devam ederken, deprem uyarılarıyla tanınan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X’te yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu. Görür’ün değerlendirmeleri, Marmara depremine ilişkin tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

"Marmara iç denizi depremle oluşmuşsa ve siz onu en son belirli ayrıntıda 1999'da inceleyebiliyorsanız, zaten ne dediğim anlaşılır. Bilim sonsuza kadar devam eder. Marmara'nın bir eksiği, gediği varsa bunu tamamlar yayınlarsınız. O zaman Marmara nedir, ne değildir belli olur" diyen Naci Görür'ün diğer yorumaları ise şöyle:

Neden İstanbul'u deprem dirençli yapmıyoruz?"

"Yazmak, çizmek lazımdır, dünyada okunmak lazımdır. Yoksa sizi kimse ciddiye almaz. Kısacası araştıma yapmak gerekir. Bu kentte 7,0'nin üzerinde tarih boyunca çok depremin olduğunu duymuşsınuzdur. Şimdi ölümcül soru: Niye İstanbulun veya başka bir yerin deprem sistemini inceleyip oraları deprem dirençli yapmıyoruz?"