ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile buluştu. İki liderin görüşmesi, başbakanlık konutu olarak bilinen Chequers kır evinde yapıldı.

Masada ekonomi ve dış politika

Trump ile Starmer’ın görüşmesinde teknoloji yatırımları ve gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi ekonomik başlıkların yanı sıra Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ortak basın toplantısı planlanıyor

Görüşmenin ardından iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Toplantıda, görüşmede ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.