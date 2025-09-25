Son Mühür- Başkan Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi son dakika kararıyla basına kapatılmıştı.

Hafta başından bu yana BM Genel Kurul toplantıları için New York'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fox'a verdiği röportajda ''Hamas bir direniş örgütüdür ve Trump Rusya-Ukrayna savaşını bitiremedi’ açıklaması ABD medyasında tartışma konusu olmuştu.

Programın ilk halinde gazetecilerin soru soracağı bölüm daha sonra yapılan açıklamayla toplantının basına kapalı olduğu şekilde değiştirildi.



Trump daha önce fikir değiştirmişti...



NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay ise bu kararın değişebileceği görüşünde.

''Erdoğan-Trump görüşmesi Beyaz Saray’ın paylaştığı programda basına kapalı görünüyor. Tecrübelerim, son anda tekrardan basına açılacağı yönünde.

Çünkü, Trump daha önce basına kapalı olan 100 görüşmenin 99’unu açtı.'' hatırlatmasında bulunan Günay,

''Programda öyle yazsa da ben basına açık yapılacağını ve gazetecilerin içeri girip soru sorabileceklerini düşünüyorum. Bu bazen planlamanın hızlı yapılmasından bazen BM gibi dinamik süreçlerde heyetlerin istişare yapamamasından kaynaklanıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.