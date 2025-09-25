Son Mühür- Rekabet Kurulu, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veren müzik platformu Spotify hakkında önemli bir adım attı. Kurul, “ayrımcılık” ve “yıkıcı fiyatlama” iddialarını incelemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İki kritik iddia mercek altında

Kurulun açıklamasına göre soruşturma iki ana başlıkta yürütülecek:

Çalma listeleri ve algoritmalar: Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama ve görünürlük kriterlerinde hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı araştırılacak.

Abonelik ücretleri: Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakip müzik platformlarının ve eser sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak ölçüde düşük tutulup tutulmadığı incelenecek.

Pazar rekabeti açısından önem taşıyor

Rekabet Kurulu, dijital müzik piyasasında adil rekabetin korunmasının hem sanatçılar hem de rakip platformlar için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu bağlamda Spotify’ın algoritmalarının tarafsız işleyip işlemediği ve fiyat politikalarının rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirilecek.

Kararın sonucu merakla bekleniyor

Rekabet Kurulu’nun soruşturma sonucunda vereceği karar, yalnızca Spotify’ın Türkiye’deki faaliyetlerini değil, genel olarak dijital müzik pazarının geleceğini de yakından etkileyecek.

Ayrıntılar geliyor...