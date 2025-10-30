Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 100'e varan oranda arttıracağını söylemesinin ve Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırım kararının ardından yükselişe geçen petrol fiyatları Güney Kore zirvesi sonrası yeniden düşüş eğilimine girdi.

Petrol fiyatları, yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığında olası bir ateşkesi değerlendirmesi ve Başkan Donald Trump'ın Güney Kore'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin ardından Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürmesiyle gün içinde yüzde 1'e varan oranda düştü.



Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,82 düşüşle varil başına 64,39 dolara geriledi. ABD Batı Teksas petrol vadeli işlemleri yüzde 0,76 düşüşle 60,02 dolardan işlem gördü.

Trump, Pekin'in ABD'den soya fasulyesi alımlarını yeniden başlatması, nadir toprak elementleri ihracatının devam etmesi ve yasadışı fentanil ticaretine karşı mücadele etmesi karşılığında bir yıllık anlaşmayla Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürmeyi kabul etti.

ABD ham petrol stokları azalıyor...



ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EPİ), 24 Ekim'de sona eren haftada ABD ham petrol stoklarının 6,86 milyon varil azalarak 416 milyon varile gerilediği bildirildi.

2 Kasım'da yapılması beklenen OPEC+ toplantısında Aralık ayı için günlük 137 bin varil petrol üretimi arttırma kararı bekleniyor.

