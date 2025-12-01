Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Karayip Denizi’nde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin tüm mürettebatının öldürülmesi yönünde sözlü emir vermediğine “tam olarak inandığını” açıkladı.

Washington Post'un haberine göre Trump, Hegseth’in kendisine “böyle bir şey söylemediğini” ilettiğini ve buna yüzde 100 inandığını belirtti.

2 Eylül’deki saldırıda canlı drone görüntülerinde ilk füze saldırısından sağ kalan iki kişi görülmüş ve operasyon komutanı ikinci saldırı emri vermişti.



Soruşturma talepleri ve siyasi tepkiler...



İddiaya göre ikinci saldırı, Hegseth’in tüm mürettebatın öldürülmesi yönündeki sözlü emrine uymak için gerçekleştirilmişti.

Trump, ikinci saldırıyı istemeyeceğini söyleyerek konuyu inceleyeceğini ifade etti.



Raporun ardından Kongre’de iki partiden isimler, saldırıyla ilgili inceleme talep etti.

Senatör Tim Kaine, iddiaların doğru olması hâlinde bunun “savaş suçu” olduğunu söyledi.

Temsilci Michael R. Turner, yaşananların yasadışı olabileceğini belirtti ancak Beyaz Saray’ın Kongre’ye bilgi vermediğini açıkladı.



Pentagon’un tutumu ve hukuki tartışmalar...



Pentagon, Karayip operasyonlarını “uluslararası olmayan bir silahlı çatışma” kapsamında değerlendirdiğini savunuyor.

Adalet Bakanlığı’nın Hukuk Müşavirliği Ofisi, Latin Amerika’daki ölümcül operasyonlara katılan personelin ileride kovuşturmaya maruz kalmayacağı görüşünü içeren gizli bir not hazırladı.

Bazı yetkililer ve savaş hukuku uzmanları, hedef alınan kişilerin ABD’ye yönelik acil bir tehdit oluşturmadığını ve çatışma durumunda olmadıklarını belirterek operasyonların hukuksuz olduğunu söylüyor.

Hegseth ise X üzerinden yaptığı açıklamada operasyonları savunarak tüm öldürülen kişilerin “terör örgütü bağlantılı” olduğunu iddia etti ve haberleri “yalan” olarak nitelendirdi.

