ABD Başkanı Donald Trump, Fox News canlı yayınında Ukrayna savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı sabrının tükendiğini belirtti. Polonya hava sahası ihlalleri ve Zelenski’yi eleştirdi.

Trump’tan Putin’e karşı sabır açıklaması

Trump, canlı yayında Putin’e karşı sabrının “çok hızlı bir şekilde” tükendiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Washington’un tutumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Polonya’ya yaklaşmamalısınız

Rusya’nın Polonya’ya yönelik drone ihlallerine değinen Trump, “Kimseyi savunmayacağım, ama dronlar gerçekten düşürüldü. Yine de Polonya’ya yaklaşmamalısınız” ifadelerini kullandı.

Zelenski’ye eleştiri

Trump, “Tango için iki kişi gerekir” diyerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Putin’le aynı anda görüşmeye hazır olmadığını belirtti. “Putin görüşmek istediğinde Zelenski istemedi. Şimdi Zelenski istiyor ama Putin soru işareti” dedi.

Washington’dan çok Avrupa’nın problemi

ABD Başkanı, Ukrayna krizinin Washington’dan çok Avrupa’nın problemi olduğunu vurguladı. NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmasını ve maliyetlerin NATO tarafından karşılanmasını hatırlattı.