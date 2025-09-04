Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan tarihi Gloria Füniküleri, meydana gelen kazayla büyük bir trajediye sahne oldu. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 1’i çocuk olmak üzere 18 olduğunu açıkladı.

Frenler tutmadı, füniküler raydan çıktı

Görgü tanıklarının aktardığına göre füniküler, seyir halindeyken kontrolden çıktı ve frenler çalışmadı. Hızla raydan çıkan füniküler, yakınındaki bir binaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle birçok yolcu ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yabancı uyruklular da hayatını kaybetti

Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında yabancı uyruklu yolcuların da bulunduğunu belirtti. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Belediye Başkanı: “Lizbon yas tutuyor”

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Moedas, “Şehrimiz için trajik bir gün. Lizbon yas tutuyor, bu trajik, çok trajik bir olay” dedi.

1885’ten bu yana hizmet veriyordu

Ekim 1885’ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, Lizbon’un en turistik ulaşım araçlarından biri olarak biliniyor. Her yıl yaklaşık 3 milyon yolcu taşıyan füniküler, Restauradores Meydanı ile gece hayatıyla ünlü Bairro Alto semti arasında çalışıyordu.