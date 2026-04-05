Son Mühür- ABD Savaş Bakanı Pete Hegsethi'in, ''İran^daki savaşa sadece Müslümanlar karşı'' açıklamasına en net yalanlama Papa 14. leo'dan geldi.

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda ayin yapıldı.

Katolik Kilisesinin başına, geçen yıl Papa Franciscus'un ölümünün ardından 8 Mayıs 2025'teki papalık seçiminde (Konklav) getirilerek "Papa 14. Leo" adını alan Papa Prevost, ilk kez Paskalya Yortusu Ayini'ni yönetti. Papa, ayindeki konuşmasında tüm dünyaya barış diledi.

Barış için adım atın çağrısı...



Ayinin ertesinde dünya meselelerine dair mesaj verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını, bazilikanın locasından yapan Papa 14. Leo, dünyada devam eden çatışmalara değinerek,

Elinde silah olanlar onları bıraksın. Savaş çıkarma gücüne sahip olanlar barışı seçsin. Zorla dayatılan bir barış değil, diyalogla kurulan bir barış. Başkalarına hükmetme arzusuyla değil, onlarla karşılaşma arzusuyla elde edilen bir barış." dedi.



Şiddetin kanıksandığına dikkati çeken Papa, "Şiddete alışıyoruz, ona teslim oluyoruz ve kayıtsızlaşıyoruz. Binlerce insanın ölümüne kayıtsız kalıyoruz. Çatışmaların ektiği nefret ve bölünmenin sonuçlarına kayıtsız kalıyoruz. Hepimizin hissettiği ekonomik ve sosyal sonuçlara kayıtsız kalıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda, İtalyancanın yanı sıra Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Arapça, Çince ve Latince olarak inananların bayramını kutlayan Papa, daha sonra "Papamobil" olarak anılan aracıyla Aziz Petrus Meydanı'nda ayini takip eden farklı milletlerden inananları selamladı.