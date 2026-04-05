Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik savaşta aradığı desteği vermediği için suçladığı ülkeler arasında İngiltere de bulunuyordu. İki ülke arasındaki gerginliği giderebilecek adımın Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Amerikan bağımsızlığının 250. yıldönümünü kutlamak amacıyla 27-30 Nisan tarihleri ​​arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacakları ziyarette atılması bekleniyor.

Ancak Kral Charles'a ABD'den gelen görüşme taleplerinin arasında, Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin ailesinin de olduğu ortaya çıktı.

Kraliyet unvanları elinden alınan Prens Andrew'i suçlayan Virginia Giuffre'nin iddiaları uzun süre gündem olmuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen Prens Andrew 2022'de Giuffre ile mahkeme dışında bir anlaşmaya varmıştı.



Kraliyet unvanlarını kullanma hakkından elinden alınan Andrew, bu yılın başlarında Epstein'e gizli belgeler verdiği iddiaları üzerine kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle kısa bir süreliğine tutuklanmıştı.

Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein cinsel istismar ve insan ticareti skandalının en bilinen mağdurlarından biri olarak öne çıkan bir figür haline gelmişti. 16-17 yaşlarında yaşadığı olayların travmasını atlatamayan Giuffre, 42 yaşında hayatına son vermişti.

Giuffre, Epstein ve Maxwell’e karşı açılan davalarda en önde gelen tanık ve şikayetçiydi. Birçok mağdurun cesaretlenerek konuşmasını sağladı.