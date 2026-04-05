İran tarafından İsrail’in Hayfa kentinde düzenlenen füze saldırısı, bölgede paniğe yol açtı. Saldırıda bir bina hedef alınırken, ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayın ardından itfaiye ekipleri, isabet alan binada çökme tehlikesi olduğunu açıkladı. Yetkililer, binada mahsur kalan olabileceğini belirterek arama-kurtarma çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Bölgedeki güvenlik güçleri ve acil müdahale ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde gerçekleşen bu saldırı, bölgede diplomatik ve askeri tansiyonu yükseltti. Saldırının ardından İsrail makamları, halkı sığınaklara yönlendirdi ve gerekli güvenlik uyarılarını yaptı.