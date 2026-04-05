Son Mühür- Orta Doğu’nun en yüksek ve en büyük köprüsü olma özelliğine sahip olacaktı, ABD jetlerinin hedefi oldu.

İran'ın Elbruz Eyaleti'ne bağlı Kerec kenti ile başkent Tahran'ı birbirine bağlayacak yolda, yapım aşamasındaki Karaj B1 Köprüsü'nde, ABD'nin düzenlediği 2 ayrı hava saldırısının ardından ağır hasar oluştu.

ABD ordusu, 2 Nisan'da, Karaj B1 Köprüsü'ne 2 ayrı hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 95 kişi de yaralanmıştı.



Tahran ve Karaj arasındaki mesafeyi...



Tahran ile Karaj arasındaki ulaşımı bir saatten 10 dakikaya indirecek olan Karaj B1 Köprüsü'ne yönelik saldırı sonrası İran'ın geri adım atmasını bekleyenler kıa sürede yanıldıklarını anladı.



Aziz milletime söz veriyorum...



İnşaat faaliyetinin son aşamasında ABD jetlerinin bombaladığı Karaj B1 Köprüsü'nün inşaatından sorumlu mühendis Dr. Rahimi:

"Eğer Rabbim bana ömür verirse, bu köprüyü mutlaka yeniden inşa edeceğim ve aziz milletime söz veriyorum ki siz de üzerinden geçeceksiniz." mesajı verdi.