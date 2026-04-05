Son Mühür- BBC’nin Birleşik Krallık’ın farklı şehir ve kasabalarında ürettiği yerel yapımları vurgulamak adına başlattığı Made Of Here kampanyası tarihin en ünlü gemi kazasının başrolünde olan Titanic'i unutmadı.

BBC'nin Made Of Here kampanyasının Kuzey İrlanda'ya gelişini kutlamak amacıyla Belfast limanında yaklaşık 1000 insansız hava aracından oluşan bir "filo" kullanılarak RMS Titanic'in "yeniden canlandırılması" gerçekleştirildi.



950 drone kullanılarak gerçekleştirilen drone gösterisi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de, (1912'de Titanic'in Belfast'tan yola çıktığı tarih ve saatle aynı) BBC One Kuzey İrlanda ve BBC Two Kuzey İrlanda'da yayınlanacak bir "Made Of Here" filminin parçası olarak izleyicilere sunuldu.

Muhteşem bir görsel şölene dönüşen drone aktivasyonunun çekimleri BBC NI Yaratıcı ekibi tarafından gerçekleştirildi.



BBC, Birleşik Krallık’taki çeşitli şehirleri tek tek ziyaret ederek o şehrin “BBC’yi neyle beslediğini” anlatan özel filmler yayınlıyor.

Made of Liverpool

Made of Brum (Birmingham)

Made of Glasgow

Made of Northern Ireland (Kuzey İrlanda)



Her filmde o şehrin yarattığı ünlü BBC yapımları (Peaky Blinders, Gavin & Stacey, EastEnders, Still Game, Blue Lights vb.) öne çıkarılıyor.

Belfast ve Titanik Drone GösterisiKampanyanın Kuzey İrlanda ayağında Belfast Limanı’nda yaklaşık 1000 drone kullanılarak 1:1 ölçekli Titanik gemisi gökyüzünde canlandırıldı.