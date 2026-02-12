İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Washington’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, iki liderin koordinasyon ve yakın temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Beyaz Saray’daki zirve sona erdi

Beyaz Saray’da gerçekleşen toplantının ardından yapılan bilgilendirmede, Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump ve ekibiyle bir araya geldiği ve görüşmenin tamamlandığı belirtildi.

Zirvede İran ile yürütülen müzakereler, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

“İsrail’in güvenlik ihtiyaçları vurgulandı”

Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, Netanyahu’nun özellikle İran ile yürütülen diplomatik süreç bağlamında İsrail’in güvenlik hassasiyetlerini gündeme getirdiği aktarıldı. İsrail tarafının, olası anlaşma senaryolarında güvenlik önceliklerinin dikkate alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Koordinasyon mesajı

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise iki liderin temaslarını sürdürme kararı yer aldı. Tarafların, mevcut süreçte karşılıklı koordinasyonun devam etmesi ve yakın iletişim içinde olunması konusunda görüş birliğine vardığı bildirildi.

ABD-İsrail hattındaki bu diplomatik temasın, İran dosyası ve Gazze’deki gelişmeler başta olmak üzere Orta Doğu’daki dengeler açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.