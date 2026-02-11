İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD temasları kapsamında önemli bir diplomatik adım attı. Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Gazze Barış Kurulu üyeliğine ilişkin belgeye imza attı.

Blair House’ta kritik görüşme

İki isim, Washington’da Blair House’ta bir araya geldi. Beyaz Saray’a yakın konumdaki resmi konukevinde gerçekleşen toplantıda Gazze’deki son durum ve diplomatik çözüm arayışları ele alındı.

Görüşmenin ardından İsrail’in Gazze Barış Kurulu’na katılımını öngören imza atıldı. Böylece Tel Aviv yönetimi, kurulun resmi üyeleri arasına dahil oldu.

Gazze Barış Kurulu önümüzdeki hafta toplanacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze Barış Kurulu’nun önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirmesi planlanıyor. Netanyahu’nun da toplantıya katılmak üzere yeniden ABD’ye gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Kurulun, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların artırılması ve siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi amacıyla oluşturulduğu belirtiliyor.

Diplomatik süreçte yeni aşama

İsrail’in kurul üyeliği, Gazze krizine ilişkin uluslararası diplomatik girişimlerde yeni bir aşamaya geçildiği şeklinde yorumlandı. Washington yönetimi ile Tel Aviv arasındaki yakın temasın, bölgesel barış arayışlarına ivme kazandırması hedefleniyor.

Gazze Barış Kurulu’nun yapacağı ilk toplantının, tarafların yol haritasını netleştirmesi açısından kritik öneme sahip olacağı değerlendiriliyor.