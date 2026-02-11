ABD’nin başkenti Washington, D.C.’de gerçekleştirilen zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir araya geldi. Beyaz Saray’da yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Trump, temaslara ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

“İran’la anlaşma tercihim”

Trump, Netanyahu ve heyetiyle yapılan görüşmenin “oldukça olumlu” geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin sürdüğünü vurguladı. Açıklamasında İran ile yürütülen temaslara değinen Trump, diplomatik sürecin devam etmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı, İran’la bir anlaşmaya varılmasının öncelikli tercihleri olduğunu ifade ederek, aksi bir durumda ortaya çıkabilecek sonuçların da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Gece Yarısı Çekici Operasyonu” hatırlatması

Trump, geçen yıl İran ile İsrail arasında yaşanan ve 12 gün süren çatışmalara da atıfta bulundu. İran’ın daha önce anlaşmaya yanaşmadığını belirten Trump, bu sürecin ardından “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” olarak adlandırdığı askeri müdahaleyi hatırlattı.

Trump, o dönemdeki gelişmelerin İran açısından olumlu sonuç doğurmadığını öne sürerek, bu kez daha “makul ve sorumlu” bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

Gazze ve ateşkes süreci masadaydı

Görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının da ele alındığı bildirildi. Trump, bölgede yaşanan gelişmeleri “olumlu” olarak nitelendirirken, Orta Doğu’da kalıcı barış için diplomatik çabaların sürdüğünü ifade etti.

Orta Doğu’da diplomasi trafiği yoğun

Washington’daki temas, ABD-İsrail hattındaki stratejik iş birliğinin sürdüğünü ortaya koyarken, İran dosyası ve Gazze’deki ateşkes süreci önümüzdeki dönemin en kritik başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.

Uzmanlar, Trump’ın açıklamalarının hem İran’la yürütülen diplomatik sürecin seyrine hem de bölgedeki güvenlik dengelerine doğrudan etki edebileceğini değerlendiriyor.