CHP’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki durağı Büyükada oldu. Büyükada halkına seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

"Geleceğimizi satıyor!"

Son dönemde gündemde olan otoyol konusunu gündemine alan Özel, "7 tane otoyolu satmaya kalkıyorlar. Bu satacağız dediklerinin 600 milyon dolar. Yüzde 2 sadece bakım onarım masrafı. Sadece 3 milyar TL almak için bırakıyorlar. Köprüleri özelleştirmese, zaten 2 senenin parası bu iktidarda. Bu kadar büyük kötülüğü bozguna uğramış işgal ordusu yapmaz. Bunca yılın sonunda ekonomi çöktü. 3 milyar lira için milletin gelirini peşkeş çekmeye kalkıyorlar.

Erdoğan bunları 2012 yılında da satmaya kalkmıştı. Büyük itiraz olmuştu. '7'den aşağı satılırsa vatan hainliğidir' demişti Erdoğan. Şimdi vatan hainliğini 2'ye katlıyor! Bugün elime bir çalışma geldi. Bundan haberdar olanların oranı sadece yüzde 40. Yüzde 60'ın haberi yok. Haberi olanların yüzde 90'ı karşı.

Duyduk duymadık demeyin, Erdoğan geleceğimizi satıyor! İzmir-Çeşme otobanını sattıklarında 6 kat kâr edecekler. Buradan 59 lira yerine 360 liraya geçmek istemiyorsanız bunu durdurun." dedi.

"Savaşan ülkelerden daha yüksek enflasyonumuz var!"

Asgari ücret ve enflasyon konusunda da konuşan Özel, "İlk kez asgari ücret ilan edildiği gün açlık sınırının altındaydı. Emekliye verilecek maaştan yüzde 4 çaldılar. Ocak gelince zamları yaptılar. TÜİK'e göre bile ocak ayı enflasyonu yüzde 4,8 oldu. Yüzde 4,8 bazı ülkelerin yıllık enflasyonundan fazla. Dünya enflasyonu yendi. AB'nin yıllık enflasyonu yüzde 2. Dünyada enflasyon ikincisiyiz. Savaşan ülkelerden daha yüksek enflasyonumuz var. İsrail'den Filistin'den Ukrayna'dan Rusya'dan fazla enflasyonumuz var." dedi.

"Haklılığımız için son derece memnunum!"

"Bu ülkenin demokrasisine acımadan kararlar veren, önce hakim, sonra hakimliği bırakıyor siyasete atılıyor Akın Gürlek. Bakıyor CHP birinci olmuş, İmamoğlu İstanbul'u kazanmış. Sonra 'at içeriye onları', atıyor. Dün akşam hiç utanmadan, gerine gerine Adalet Bakanlığı'na atadı. Bu atamadan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na böyle bir adam geldiği için utanç içindeyim. Haklılığımız için son derece memnunum. Erdoğan dün attığı imzayla, yaptığı atamayla bizi doğrulamıştır. Akın Gürlek siyasidir.

Tarihte ilk kez bakanlık makamı bu kadar kötü olmuş. Çıkmış kürsüye elindeki kağıdı korkarak okuyor. AK Parti ve MHP'lilere sesleniyorum. Tersi olsa, bir savcı CHP'de siyasete başlasa o savcının iddiasına hukuki der misin? Kardeşim 23 yıldır kazanıyorsunuz bir sefer seçim kaybetmişsiniz şimdi geldiğiniz o sandık işlemesin diye rakibi hapse atarak siyaset yapamazsınız.

Siz futbol maçında hakem sizin formanızı giyse sevinecek misiniz? Rekabetten, daha iyisi bulunur. Çiftçinin, esnafın gülebilmesi için rekabet olmalı. Bunu söylüyorum, bunu anlatıyorum."