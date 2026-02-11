Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek atanmıştı. Bakan Gürlek'in yemin töreni, Meclis'te krize neden olmuştu. Arbedenin yaşandığı olaylı yemin töreninin ardından Bakan Gürlek'ten ilk açıklama geldi.

"Azimle çalışmaya devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik.

Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum.

Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.