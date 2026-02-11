Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"Mevcut meseleler uluslararası hukuk zemininde çözümsüz değildir!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye götürebileceğimizi görüştük. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. İş fırsatlarını iki ülke temsilcileri görüştü. Ege ve Doğu Akdeniz'deki durumu görüştük. Mevcut meseleler uluslararası hukuk zemininde çözümsüz değildir. Yeter ki iyi niyet olsun. Değerli dostum da aynı şekilde düşünüyor.

Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunlarını çözülebileceğine inanıyorum. Terörle ve organize suçlarla mücadelede yapabileceklerimizi sayın Başbakana ilettim. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim haklarından tam yararlanması için beklentilerimizi paylaştık." dedi.

"Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik!"

"Türkiye olarak Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletme ve Filistin yönetimini zayıflatma kararlarını reddediyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, iki devlet temelinde adil ve kalıcı çözümden geçiyor. Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik. Bu durumunun Avrupa ve Yunanistan'ın güvenliği için önemli olduğu ortadadır.

İki komşu olarak iş birliğini temel alan anlayışla diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğuna inanıyorum."