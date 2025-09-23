Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Genel Kurul’a hitap ettikten sonra ikili temaslarına geçti.

Guterres ve El-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içindeki görüşmeleri kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve Gazze’de yaşanan insani kriz gündeme geldi.

Türkevi’nden BM Genel Merkezi’ne geçti

Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek Gazze konulu bölgesel toplantıya katılmak üzere Türkevi’nden ayrıldı. Ayrılış sırasında bir Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı’na sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan daha sonra BM Genel Merkezi’ne geçti.

ABD’de yoğun program

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde Türkevi’nde, SETA eşgüdümünde Amerikalı düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıya katılacak. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump’ın, devlet başkanları ve eşleri onuruna vereceği yemeğe iştirak edecek.

Erdoğan ve Trump yan yana!

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlemiş olduğu Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerinin toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yan yana olması dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, "Bu benim en önemli görüşmem. Burada 32 görüşme yaptık. Bu çok önemli çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz. Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz." dedi.