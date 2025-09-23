Mart ayında adaylığı duyurulan Seval Öz’ün ismi, ABD Kongresi’nin internet sitesinde Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’ne sunulmuştu. Beyaz Saray, Öz’ün özellikle otonom ve sürücüsüz araç teknolojileri alanındaki uzmanlığının bu görev için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı. Edinilen bilgiye göre Öz, resmi olarak Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı pozisyonuna atandı.

Otonom araç teknolojilerinde uzman

Seval Öz, 2011-2014 yılları arasında Google’ın sürücüsüz araç programının başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde dünya genelinde ses getiren birçok inovatif projeye liderlik eden Öz, otomotiv sektörünün dijital dönüşümüne katkı sundu.

“En etkili 30 Türk kadın” arasında

2016 yılında TurkOfAmerica dergisi tarafından hazırlanan listede “En Etkili 30 Türk Kadın”dan biri seçilen Seval Öz, teknoloji dünyasındaki başarılarıyla uluslararası alanda öne çıkan isimlerden biri oldu.

MicroVision Yönetim Kurulu üyeliği

Seval Öz, son dönemde gelişmiş sürücü destek sistemleri yazılımları geliştiren MicroVision Inc. (NASDAQ: MVIS) şirketinin yönetim kurulunda da görev yaptı. Buradaki deneyimi, ABD Ulaştırma Bakanlığı’ndaki yeni görevine taşınacak bilgi birikiminin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

10 farklı patente sahip

Kariyeri boyunca araç teknolojisi yazılımları üzerine 10 farklı patentin sahibi olan Seval Öz, aynı zamanda otomotiv endüstrisinde birçok firmanın yönetim kurullarına danışmanlık yaptı.

“Türk kökenli bir başarı hikâyesi”

Seval Öz’ün ABD Ulaştırma Bakanlığı’ndaki üst düzey görevi, yalnızca ABD kamuoyunda değil, Türk toplumu için de gurur verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Öz’ün çalışmaları, geleceğin ulaşım teknolojilerine yön verecek projelerde etkin rol alacağına işaret ediyor.