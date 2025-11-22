ABD Başkanı Donald Trump, New York’un yeni seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani’yi Beyaz Saray’da ilk kez ağırladı. Seçim kampanyası boyunca Mamdani’ye sert eleştiriler yönelten Trump, bu kez siyasi üslubunu yumuşatarak, “Belediye başkanını tebrik ediyorum, çok zorlu rakiplere karşı etkileyici bir seçim geçirdi” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iki ismin de kamuoyu önünde sık sık dile getirdiği fikir ayrılıklarına rağmen iş birliği mesajı öne çıktı. Trump, “Bu şehri seviyoruz ve iyi durumda olmasını istiyoruz. Anlaşmazlıklarımız olsa da ortak noktalar bulabiliriz,” dedi.

Mamdani ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada toplantıyı “verimli” olarak nitelendirdi. New York’un daha yaşanabilir bir kent olması için federal yönetimle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump’ın söylemleri yumuşadı

Seçim sürecinde Mamdani’yi “radikal solcu”, “komünist” ve “Yahudi düşmanı” olmakla itham eden Trump’ın bu kez daha ılımlı bir ton kullanması dikkat çekti. Uganda doğumlu Zohran Mamdani, New York tarihinin ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olacak.

Görüşmenin ana gündemi: Hayat pahalılığı

New York’ta artan yaşam maliyetleri görüşmenin öncelikli başlıklarından oldu. Mamdani; konut kiraları, gıda fiyatları, ulaşım maliyetleri ve çocuk bakım hizmetlerindeki artışı belediye başkanlığı döneminin temel öncelikleri olarak sıraladı.

Trump ise daha önce New York’a federal fonları kesmekle tehdit etmişti. Ancak hukuki altyapının belirsiz olduğu bu tehdide karşın 2026 bütçesinde şehre 7,4 milyar dolar federal destek aktarılması planlanıyor.

Sert sözler ve karşılıklı göndermeler

Mamdani, seçim gecesi yaptığı konuşmada Trump’a gönderme yaparak, “Eğer bu ülkeyi Trump’tan koruyabilecek bir yer varsa, bu onu yetiştiren şehir olan New York’tur” ifadelerini kullanmıştı. Trump ise buna karşılık, “Bu sözleri bana söylerken dikkatli olmalı” diyerek yanıt vermişti.

İki ismin ilk yüz yüze buluşması, sert seçim döneminin ardından Washington–New York hattında yeni bir sayfa açılabileceğine işaret ediyor.