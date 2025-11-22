İtalya’nın Bologna kentinde bu akşam oynanan Euroleague 12. hafta mücadelesi öncesi İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e yönelik geniş katılımlı bir protesto düzenlendi. Şehir merkezindeki Maggiore Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını gerekçe göstererek İsrail takımlarının uluslararası spor organizasyonlarına katılımına tepki gösterdi.

Göstericiler, “İsrail’e kırmızı kart göster” yazılı pankartlar taşıdı ve Filistin’e destek sloganları attı. Kalabalık, Maccabi Tel Aviv'in Bologna’da sahaya çıkmasının kabul edilemez olduğunu savunarak takımın müsabakadan men edilmesini talep etti.

Tazyikli suyla müdahale

Yürüyüş sırasında gerginlik zaman zaman tırmandı. Lame Caddesi’nde bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Bazı göstericilerin çöp kutularını devrederek barikat kurduğu, meşalelerle karşılık verdiği görüldü. Müdahale sonrası cadde ve sokakların adeta savaş alanına döndüğü ifade edildi.

Bologna’daki protesto, son günlerde İtalya'da İsrail takımlarına yönelik artan tepkilerin devamı niteliğinde oldu. Dün Milano’da oynanan EA7 Emporio Armani Olimpia Milano–Hapoel karşılaşması öncesinde de benzer protestolar düzenlenmişti.

Euroleague yönetiminin, artan güvenlik ve protesto riskleri nedeniyle durumla ilgili değerlendirmeleri sürdürdüğü aktarıldı.