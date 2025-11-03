CBS televizyonundaki 60 Dakika programında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkese değinerek, Hamas’a yönelik açıklamalarda bulundu.

“Eğer onların silahsızlanmasını istersem, bunu çok hızlı bir şekilde sağlarım” diyen Trump, ateşkesin sağlam olduğunu vurguladı. “Hamas uslu durmazsa hemen ortadan kaldırılabilir. Bunu biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Demokratlara yüklendi

İç politikadaki tartışmalara da değinen Trump, ABD hükümetinin geçici kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu.

“Cumhuriyetçiler hükümetin açılması için oy verirken, Demokratlar buna karşı çıkıyor. Ülkenin açılmasına izin vermeleri gerekiyor” dedi.

“Gümrük vergileri ABD ekonomisinin temeli”

ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük vergilerine ilişkin kararını değerlendiren Trump, bu konunun Amerikan ekonomisinin kaderini belirleyeceğini söyledi.

“Gümrük vergileri sayesinde tarihin en yüksek borsa değerine ulaştık. Bu, son 100 yılın en önemli meselesi” ifadelerini kullandı.

“İsyan Yasası’nı kullanabilirdim ama tercih etmedim”

Göçmen politikalarını savunan Trump, “Ülkemize 25 milyon kişi alındı, çoğu burada olmamalı” dedi. Suç oranlarının düşmesinden övünerek bahseden Trump, “Askeri güç gönderebilirdim, İsyan Yasası’nı kullanabilirdim ama tercih etmedim” diye konuştu.

“Dünyayı 150 kez havaya uçuracak kadar nükleer silahımız var”

Trump, nükleer silah testleriyle ilgili sorulara yanıt vererek ABD’nin devasa bir nükleer kapasiteye sahip olduğunu söyledi. “Dünyayı 150 kez havaya uçuracak kadar nükleer silahımız var. Rusya ve Çin de çok sayıda nükleer silaha sahip” dedi.

Testlerin gerekliliğini savunan Trump, “Kuzey Kore test yapıyor, Rusya yapıyor, Çin yapıyor. Sadece biz yapmıyoruz. Test etmeyen tek ülke olmak istemiyorum” dedi.

“Xi Tayvan’a dokunursa ne olacağını biliyor”

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde Tayvan konusunun gündeme gelmediğini belirten Trump, “Xi bu konuda çok iyi anlıyor. Eğer Tayvan’a askeri müdahalede bulunursa ne olacağını biliyor” ifadelerini kullandı.

“Çin ile rekabet etmek yerine iş birliği yapabiliriz”

Trump, Çin’in ABD için büyük bir tehdit olup olmadığı sorusuna yanıt vererek, “Biz de onlar için tehditiz. Ancak birlikte çalışarak daha güçlü hale gelebiliriz” dedi. “Dünya artık rekabetçi, özellikle Çin ve ABD söz konusu olduğunda” diye ekledi.

“Putin ve Xi zeki ve güçlü liderler”

“Vladimir Putin mi yoksa Xi Jinping mi daha zor?” sorusuna yanıt veren Trump, iki lideri de “sert ve zeki” olarak tanımladı. “Bunlar oyun oynanmayacak insanlar. Ciddi, güçlü liderler” değerlendirmesinde bulundu.

“Putin bizimle ticaret yapmak istiyor”

ABD’nin gümrük vergilerini baskı aracı olarak kullandığını belirten Trump, “Bu politika Putin üzerinde de etkili oldu. Rusya ile iş yapmıyoruz ama Putin bizimle ticaret yapmak istiyor” dedi.

“Venezuela ile savaş açacağımızı sanmıyorum”

Venezuela ile yaşanan gerginlik hakkında konuşan Trump, “Savaş ihtimali düşük. Ama Venezuela, hapishanelerini boşaltıp insanlarını bize gönderdi. Biden yönetimi buna izin verdi” dedi. Maduro yönetimiyle ilgili olarak ise “Başkanlık günleri sayılı olabilir” ifadesini kullandı.

“Nükleer İran olsaydı ateşkes mümkün olmazdı”

İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm hakkında konuşan Trump, İran’ı hedef aldı. “Nükleer güce sahip bir İran olsaydı, ateşkes yapılamazdı. Onların nükleer kapasitesini yerle bir ettim” dedi.

3. dönem adaylık sorusu: “Henüz erken”

Üçüncü dönem başkanlık adaylığı konusundaki soruya ise mesafeli yaklaşan Trump, “Henüz erken, 3,5 yıl var. Birçok kişi aday olmamı istiyor ama güçlü bir yedek kadromuz var” dedi.