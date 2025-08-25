İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi’ne art arda iki hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’i gazeteci olmak üzere 20’ye yükseldi. Hastane binasında ağır hasar oluştu, saldırı sonrası yıkıntıların ve tahribatın görüntüleri paylaşıldı.

Gazeteciler de hedef oldu

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında gazeteciler Hossam el-Mesri, Muhammed Selame, Meryem Ebu Dakka, Ahmed Ebu Aziz ve Muaz Ebu Taha yer aldı. Meslektaşlarının kaybı Filistin basın camiasında derin üzüntü yarattı.

Gazeteci Meryem Ebu Dakka’nın kuzeni Rowan, kaybın ardından yaptığı açıklamada, “Meryem çok kibar bir insandı. Her saldırıdan sonra beni arayıp ‘İyi misin?’ diye sorardı. Dokuz yıl önce babasına böbreğini bağışladı. Gazeteciliği İsrail tehditlerine rağmen bırakmadı, ‘Sonuna kadar devam edeceğim’ derdi” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı: “Ekipler hedef alındı”

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk saldırının hastanenin dördüncü katına, ikinci saldırının ise yaralıları ve hayatını kaybedenleri taşımak için olay yerine gelen sağlık ekiplerini hedef aldığı belirtildi.

Hastanede büyük hasar

Ardışık saldırılar sonrası hastanede ciddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri ve siviller, enkaz altında kalanlara yardım etmeye çalışırken hastanenin hizmet verebilir durumda olup olmadığına dair kaygılar da arttı.