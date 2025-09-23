Trump, konuşmasının başında önceki ABD yönetimini hedef alarak selefi Joe Biden’ı “çok sayıda felaketten sorumlu” olmakla suçladı. Ekonomide borsanın yükselişleri, yatırımlar, vergi indirimleri ve sınır güvenliği alanında kendi dönemindeki uygulamaları öne çıkaran Trump, göçmenlik politikalarının başarısını vurguladı.

El Salvador’a teşekkür eden Trump, “Ülkemize giren ve tutuklanan çok sayıda suçluyu başarılı bir şekilde kabul ettikleri için minnettarım” dedi.

BM’ye yönelik eleştiriler

BM’nin potansiyelini kullanmadığını dile getiren Trump, “BM’nin yaptığı tek şey sert ifadelerle mektup yazmak. Boş sözler savaşları çözmez, harekete geçmek gerekir” sözleriyle örgüte tepki gösterdi.

“Yedi savaşı sona erdirdim”

Trump, göreve dönüşünden bu yana “yedi savaşı sona erdirdiğini” iddia ederek, bu çatışmaların Kamboçya-Tayland, Kosova-Sırbistan, Pakistan-Hindistan, İsrail-İran, Mısır-Etiyopya, Ermenistan-Azerbaycan ve DR Kongo-Ruanda arasında olduğunu açıkladı.

“Başka hiçbir başkan buna yakın bir şey yapmadı” diyen Trump, BM’nin bu süreçlerde hiçbir rol üstlenmediğini söyledi.

İran’a nükleer uyarı

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri İran mesajı oldu. Trump, İran’ın en tehlikeli silahlara sahip olmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, bu yılın başlarında İran’ın kilit nükleer tesisine düzenlenen saldırıyı kendisinin emrettiğini söyledi.

“Bu, 22 yıldır yapılmak istenen bir şeydi ve biz başardık” ifadelerini kullanan Trump, İran’ı “terör destekçisi ülke” olarak tanımladı.

Gazze için “derhal ateşkes” çağrısı

Trump, Gazze savaşına ilişkin, “Gazze’deki savaşı derhal durdurmamız gerekiyor” dedi. Hamas’ın barış için gelen teklifleri reddettiğini öne süren Trump, insani kriz konusuna değinmeden rehinelerin serbest bırakılmasının öncelik olduğunu söyledi.

“İki ya da dört değil, tüm 20 rehineyi geri almalıyız” ifadelerini kullanan Trump, bazı ülkelerin tek taraflı olarak Filistin Devleti’ni tanıma girişimlerini “Hamas’a ödül” olarak nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Trump, Putin ile ilişkilerinin “her zaman iyi” olduğunu belirterek, “Bu savaş küçük ve hızlı bir çatışma olmalıydı, ancak uzaması Rusya’ya kötü bir izlenim verdi” dedi.

Avrupa ülkelerini de eleştiren Trump, “Siz şehre daha yakınsınız, ABD’nin değil Avrupa’nın devreye girmesi gerekiyor. Rusya’dan petrol ve gaz almanız kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya vergi tehdidi

Trump, savaşın uzaması halinde Rusya’ya vergi uygulanabileceğini söyledi. Ancak bu yaptırımın etkili olabilmesi için Avrupa ülkelerinin de aynı önlemleri benimsemesi gerektiğini vurguladı.

“Bu vergiler, ancak ortak hareket edilirse sonuç verir” diyen Trump, NATO ülkelerine çağrıda bulundu.

Nobel Barış Ödülü vurgusu

Konuşmasında barış çabalarını öne çıkaran Trump, Nobel Barış Ödülü’ne layık olduğunu savundu. “Herkes, başarılarım için Nobel Barış Ödülü almam gerektiğini söylüyor. Ama benim için gerçek ödül, çocukların anneleriyle babalarıyla yaşayabilmesidir” sözleriyle dikkat çekti.

“ABD’nin yaklaşımını dünya izlemeli”

Trump, ABD’nin yöntemlerinin diğer ülkeler tarafından da uygulanması gerektiğini belirterek, “Daha iyi bir gelecek elimizin altında ama bunun için başarısız yöntemleri terk etmeli ve ortak tehditlerle birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.