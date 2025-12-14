Son Mühür - Trabzonspor–Beşiktaş karşılaşmasında ilk sarı kart çıktı. Emirhan Topçu, Ozan Tufan’a yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
1. Dakika! İlk düdük çaldı
Trabzonspor–Beşiktaş mücadelesi başladı. Bordo-mavililer, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor.
5. Dakika! Orkun Kökçü sarı kart gördü
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Serdar Saatçı’ya yaptığı faulün ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
18. Dakika! Maçta ilk gol
Beşiktaş, Abraham’ın golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.
