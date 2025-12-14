Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampüs buluşması kapsamında üniversite gençliğiyle bir araya geldi. Farklı illerde gerçekleştirilen gençlik buluşmalarına değinen Erdoğan, bu temasların kendisi açısından da ufuk açıcı olduğunu ifade etti. Gençlerle yapılan sohbetlerden cesaret ve ilham aldıklarını dile getiren Erdoğan, gençlik kollarının davetine icabet eden tüm katılımcılara teşekkür etti. Buluşmaların geniş katılımla başlamasını son derece kıymetli bulduğunu belirtti.

“Bu bina siyasi hafızada özel bir yere sahip”

Buluşmanın gerçekleştiği mekânın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, binanın merhum gazeteci Mehmet Ali Birand’ın hazırlayıp sunduğu 32. Gün programının çekildiği yer olduğunu hatırlattı. Erdoğan, 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde aynı binada üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladığını anımsattı.

27 yıl sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla aynı mekânda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu organizasyona vesile olan gençlik kollarını tebrik etti.

“23 yıldır gençlerle omuz omuza yürüdük”

Erdoğan, 23 yıllık iktidar süresi boyunca gençlerle birlikte yol aldıklarını belirterek, her alanda gençlerin önünü açmayı esas aldıklarını söyledi. Gençlere en fazla teveccüh gösteren siyasi hareket olduklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin en büyük gücünün gençlik olduğuna inandıklarını vurguladı. Ahlaklı, nitelikli ve köklerinden güç alan bir gençlik hedeflediklerini belirten Erdoğan, bu anlayışın AK Gençlik ile karşılık bulduğunu kaydetti.

“Gelecek sizlerin omuzlarında”

Türkiye’nin küresel hedeflerine gençlerin dinamizmiyle ulaşılacağını ifade eden Erdoğan, “Bu milletin geleceğini avuçlarınızda taşıdığınızı bir an olsun aklınızdan çıkarmayın” dedi. Erdoğan, kararlılıkla yürütülen bu yolda gençlerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini sözlerine ekledi.

“Bunlara fırsat vermeyin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik mesajında, Türkiye’de gençlere “elde var bir” anlayışıyla bakanların tarih boyunca var olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın darbeci zihniyetle örtüştüğünü ifade eden Erdoğan, gençlerin geçmişte sağcı–solcu ayrımıyla kışkırtılarak sokakların karıştırılmak istendiğini hatırlattı.

Aynı anlayışın bugün farklı maskelerle, özellikle sosyal medya üzerinden provokasyon yürüttüğünü belirten Erdoğan, gençlerden bu istismarcılara karşı dikkatli olmalarını istedi. Erdoğan, “Kendiniz için, bu milletin aydınlık geleceği için bunlara fırsat vermeyin. Kendi geleceğinize, ülkenizin geleceğine sahip çıkın” dedi.

Önlerinde uzun bir yol bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlerle birlikte daha birçok başarıya imza atılacağını ifade etti. Bu hedef doğrultusunda gençlere güvendiğini belirten Erdoğan, hayat yolculuklarında belirledikleri hedeflerde başarı dileğinde bulundu. Erdoğan, 81 il ve 207 üniversiteden katılım sağlayan gençlere teşekkür etti.