CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin kaleme aldığı 22 Metrekare Gökyüzü adlı kitabın Ankara’daki imza gününe katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 19 Mart sürecinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçtiğini hatırlatan Özel, tutuklu bulunan isimlerin halen cezaevinde olduğunu dile getirdi.

Özel, “Millete Emanet” kitabı başta olmak üzere bu dönemi anlatan önemli bir külliyat oluştuğunu belirterek, kitap gelirlerinin Aile Dayanışma Ağı aracılığıyla mağdur edilen öğrencilere ve ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlara destek sağladığını ifade etti.

“İddianamede tutukluluğu gerektiren kanıt yok”

Buğra Gökce hakkında iddianamenin hazırlandığını söyleyen Özel, iddianamede Gökce’nin tutuklu kalmasını gerektirecek bir delil bulunmadığını savundu. Gökce’nin Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin iktidar yolculuğunda önemli bir isim olduğunu belirten Özel, “Tek silahı kalemidir, gücü zihnindedir. Buna rağmen cezaevindedir” dedi.

“Halkın iktidarını hep beraber kuracağız”

Özel, yaşanan süreci siyasi rekabetle ilişkilendirerek, yargı gücünün orantısız kullanıldığını öne sürdü. Bu sürecin sonunda halkın iradesinin galip geleceğini savunan Özel, “Bu ceberut yapı yenilecek, halkın iktidarını hep beraber kuracağız” ifadelerini kullandı. İmza gününün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, TBMM’de yürütülen taciz soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Parlamentoda yaşanan olaydan büyük utanç duyduğunu vurgulayan Özel, iktidar kanadının sessizliğini eleştirdi.

Özel, “Bu Meclis leke kaldırmaz. Buraya emanet edilen öğrencilerle ilgili böyle bir olayın üstünkörü geçiştirilmesi kabul edilemez. Bu sessizlik, çok çirkin odaklara cesaret verir” dedi.

“İbret olacak şekilde üzerine gidilmeli”

Özel, ilgili bakanlıkların, savcılığın ve Meclis Başkanlığı’nın süreci örnek teşkil edecek şekilde ele alması gerektiğini belirterek, “Bir kez daha bu konudaki hassasiyetimizi, üzüntümüzü ve Meclis adına utancımızı dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Komisyon raporu açıklaması

CHP’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, raporun kendisine sunulduğunu, bazı değerlendirmeler yaptığını söyledi. İktidar partisinin süre talep ettiğini belirten Özel, aynı süreyi CHP’nin de kullanacağını kaydetti.