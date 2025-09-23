TELE1 ekranlarında yayınlanan “Türkiye’nin Yönü” adlı programda ekrana verilen KJ (alt yazı) nedeniyle kanal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yanardağ, Özuğurlu ve Demir adliyeye götürüldü

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, program moderatörü Musa Özuğurlu ve sorumlu müdür İhsan Demir’i ifade vermek üzere adliyeye götürdü.

İfadeler 3 ayrı savcı tarafından alındı

Adliyede ifade işlemleri sırasında üç isim de farklı savcılara ifade verdi. Böylece soruşturma süreci çok yönlü bir şekilde yürütüldü.

Adli kontrol ve yurt dışı yasağı

Savcılık sorgularının ardından mahkeme, üç isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirdi. Böylece Yanardağ, Özuğurlu ve Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siyasi ve medya çevrelerinde yankı

Kararın ardından hem siyasi çevrelerde hem de medya dünyasında geniş yankı uyandı. TELE1 yönetimi, sürecin basın özgürlüğü açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.