Başkan Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “Anlaşma tamamlanmak üzere” ifadelerini kullandı. Detayların netleştiğini belirten Trump, Harvard’ın yaklaşık 500 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü.

Trump, Eğitim Bakanı Linda McMahon’ın “son detaylar üzerinde çalıştığını” belirtti. Ayrıca planın, Harvard’ın meslek okulları işletmesine dayandığını da ifade etti:

“İnsanlara yapay zeka ve birçok başka şey öğretilecek. Motorlar, birçok şey. Meslek okullarına, insanlara ihtiyacımız var.”

Trump'ın anlaşmada en çok önem verdiği konu, Harvard’ın işgücü geliştirme programlarına 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmesiydi.

Mahkeme kararı