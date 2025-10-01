Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Harvard Üniversitesi ile milyonlarca dolarlık bir uzlaşmaya yakın olduğunu açıkladı. Bu anlaşmanın, Beyaz Saray’ın yükseköğretim politikalarını şekillendirme girişimlerine karşı Harvard’ın gösterdiği direnişle başlayan ve aylar süren çıkmazı sonlandıracağı belirtiliyor. Trump yönetimiyle anlaşmaya varan son üniversite olma yolundaki Harvard, hükümetin üniversiteye yönelik başlattığı bir dizi soruşturmanın kapatılmasını talep ediyor. Soruşturmaların, Trump’ın üniversiteleri siyasi hedeflerine göre yönlendirme isteğine Harvard’ın karşı çıkması üzerine başladığı ifade ediliyor.
500 milyon dolar
Başkan Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “Anlaşma tamamlanmak üzere” ifadelerini kullandı. Detayların netleştiğini belirten Trump, Harvard’ın yaklaşık 500 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü.
Trump, Eğitim Bakanı Linda McMahon’ın “son detaylar üzerinde çalıştığını” belirtti. Ayrıca planın, Harvard’ın meslek okulları işletmesine dayandığını da ifade etti:
“İnsanlara yapay zeka ve birçok başka şey öğretilecek. Motorlar, birçok şey. Meslek okullarına, insanlara ihtiyacımız var.”
Trump'ın anlaşmada en çok önem verdiği konu, Harvard’ın işgücü geliştirme programlarına 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmesiydi.
Mahkeme kararı
Harvard, ilkbahar aylarından bu yana akademik özgürlük ve demokrasi adına Trump yönetimine karşı duruş sergiledi. Potansiyel anlaşma ise, üniversitenin federal mahkemede önemli bir hukuki zafer kazanmasından yalnızca birkaç hafta sonra gündeme geldi. Eylül başında, Boston’daki bir federal yargıç, hükümetin Harvard’ın usul ve anayasal haklarını ihlal ettiğine hükmederek, Trump yönetiminin ilkbahardan bu yana durdurduğu milyarlarca dolarlık federal araştırma fonlarının yeniden ödenmesine karar verdi.