Son Mühür - Musk, Grokipedia'nın orijinal Wikipedia’dan farklı olarak, şu anda yasaklanmış ve alıntılanmasına izin verilmeyen kaynakları da içerdiğini söyledi. Bu yaklaşım, ansiklopedinin daha kapsamlı olmasını ve çeşitli bakış açılarını yansıtmasını sağlamayı amaçlıyor. Milyarder bu bilgiyi X sosyal medya platformunda paylaştı.

Fikir nasıl ortaya çıktı?

Grokipedia fikri, Wikipedia'nın Fox News, Breitbart, Daily Caller, Epoch Times, New York Post ve Federalist gibi bazı medya kuruluşlarının makalelerine atıfta bulunmayı yasaklamasının ardından ortaya çıktı. Bu karar birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. Eski yatırım bankacısı John Lefevre, durumu "tek taraflı bir kısıtlama" olarak nitelendirirken, yatırımcı David Sachs ise bu yasaklı kaynakları kullanarak "Wikipedia'yı yeniden yazmak için büyük bir fırsat" gördüğünü ifade etti.

Musk doğruladı

Elon Musk, bu eleştirilere yanıt vererek, xAI'nin gerçekten bir ansiklopedi geliştirme sürecinde olduğunu doğruladı. Musk’a göre, bu yeni proje "tüm insanlığın bilgisini erişilebilir kılacak" ve ortaya çıkacak sonuçlar herkes tarafından görülebilecek. Milyarder, bu girişimi sadece Wikipedia'yı iyileştirmek amacıyla değil, aynı zamanda xAI'nin "kozmik gerçekleri tam anlamayla" hedefini gerçekleştirmek için de önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Daha önce Wikipedia’yı eleştiren Musk, platformun X sosyal ağında gerçek kontrolü konusunda yetersiz olduğunu belirtmişti. Yeni projesinin ansiklopedi alanında çığır açabileceği düşünülüyor.