Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim’den itibaren ithal edilen ilaçlar, mutfak ve banyo dolapları, döşemeli mobilyalar ile ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıkladı. Buna göre, ABD’de üretim tesisi kurmayan firmaların marka veya patentli ilaç ürünlerine yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ile ilgili ürünlere yüzde 50, döşemeli mobilyalara yüzde 30 ve ağır kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim’den itibaren dünyadaki diğer bölgelerde üretilen tüm ağır kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi getireceğim." ifadelerini kullandı. Böylece Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi önemli kamyon üreticilerinin korunacağını belirten Trump, ulusal güvenlik ve diğer birçok sebepten dolayı ABD’li kamyoncuların mali olarak güçlü ve sağlıklı olmalarının önemine dikkat çekti.

Mobilya ürünleri için vergi

Trump, aynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ile ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Ayrıca döşemeli mobilyalar için de yüzde 30 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. Trump, “Bu kararın nedeni, bu ürünlerin diğer ülkelerden büyük miktarlarda ABD’ye gelmesi. Bu durum son derece adaletsizdir, ancak ulusal güvenlik ve diğer nedenlerle üretimimizi korumak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

En yükseği ilaçlara uygulanacak

ABD'de üretim tesisi kurmayan şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine 1 Ekim’den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, “'İnşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Bu nedenle, inşaat süreci başlamış olan ilaç ürünlerine gümrük vergisi uygulanmayacak.” dedi.