İstanbul’un önemli prodüksiyon merkezlerinden biri olan ve yaklaşık 3 bin dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu bulunan TRT Çekmeköy film platosu, yükselen alevlere teslim oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, kısa sürede yayılma eğilimi göstererek bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Dev platonun bulunduğu alandan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan fark edilirken, durumun ciddiyeti üzerine bölgeye çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi.

Çevre ilçelerden destek ekipleri sevk edildi

Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte İstanbul İtfaiyesi alarm durumuna geçti. İlk etapta Çekmeköy grubunun müdahale ettiği yangına, arazinin büyüklüğü ve yangının yayılma riski göz önünde bulundurularak çevre ilçelerden de çok sayıda takviye ekip sevk edildi. İtfaiye erleri, rüzgarın da etkisiyle büyüme istidadı gösteren alevleri kontrol altına alabilmek için platonun farklı noktalarından eş zamanlı bir operasyon yürüttü. Yaklaşık bir saat süren yoğun ve titiz çalışmalar neticesinde, alevlerin daha geniş bir alana sirayet etmesi engellenerek yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ve hasar tespiti sürüyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bölgedeki riskli alanlarda soğutma çalışmalarına başladı. Alevlerin tamamen söndürülmesi ve gizli yanmaların önlenmesi adına yürütülen bu süreç titizlikle devam ediyor. İlk belirlemelere göre sevindirici haber, olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması oldu. Ekipler, platonun hangi bölümlerinin zarar gördüğünü tespit etmek amacıyla detaylı bir hasar tespit çalışması yürütüyor.

Yangının çıkış sebebi mercek altında

Dev tesiste çıkan yangının kaynağına dair resmi makamlar tarafından geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Teknik ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, yangının elektriksel bir arızadan mı yoksa başka bir dış etkenden mi kaynaklandığı sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'nin en büyük çekim alanlarından biri olan bu stratejik noktadaki yangınla ilgili adli ve idari tahkikatın sonuçları merakla bekleniyor.