TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta ilk devrenin son haftasına girilirken, düşme hattında yer alan Altınordu’da disiplin sorunu dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, geride kalan 17 maçta 5 farklı futbolcusunun kırmızı kart görmesiyle grubun en çok oyundan atılan takım konumunda bulunuyor.

Kırmızı kart sayısında zirvede

Beyaz Grup’ta Altınordu’yu kırmızı kart sayısında 4’er kartla Ankaragücü ve Erbaaspor takip ediyor. Erbaaspor’da bu kartların 2’si ligde, 2’si ise Türkiye Kupası’nda görüldü. Altınordu cephesinde ise kartlar, hem lig hem kupa maçlarında önemli kayıplara yol açtı.

Sarı kartlarda da üst sıralarda

Altınordulu futbolcular, sezonun ilk yarısında 31 kez sarı kartla cezalandırıldı. Toplam 18 farklı oyuncunun sarı kart gördüğü takımda, ön libero Burak Gültekin 1 kırmızı ve 4 sarı kartla en çok ceza alan isim oldu.

Kırmızı Kartların maçlara etkisi

Altınordu’nun sezon içindeki ilk kırmızı kartı, Türkiye Kupası’nda Kütahyaspor deplasmanında geldi. Mücadelenin 83’üncü dakikasında Mustafa Kocabaş’ın oyundan atıldığı karşılaşmayı İzmir ekibi 3-1 kaybederek kupaya veda etti.

Ligdeki ilk kırmızı kart ise 5’inci haftada Elazığspor maçında görüldü. İzmir’de oynanan ve Altınordu’nun 2-1 mağlup olduğu müsabakada Burak Gültekin, 34’üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Şanlıurfa ve Kepez maçlarında çifte kayıp

Altınordu’nun 12’nci haftada sahasında 2-0 yenildiği Şanlıurfaspor karşılaşmasında ise iki futbolcu birden kırmızı kart gördü. Tugay Güner 65’inci dakikada direkt kırmızı kartla, Sercan Demirkıran ise 87’nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Geçtiğimiz hafta 2-2 sona eren Kepez Spor mücadelesinde de İlker Akar, 58’inci dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

İnegölspor maçı öncesi kritik süreç

Altınordu, pazar günü Play-Off mücadelesi veren İnegölspor’a konuk olacak. Küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren İzmir temsilcisi için hem puan hem de disiplin açısından kritik bir karşılaşma olacak.