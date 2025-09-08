Son Mühür- Türkçeye olan hakimiyetiyle dikkati çeken ve bugüne kadar onlarca kişiye diksiyon ve etkili konuşma üzerine eğitim veren TRT spikeri Gülden Özel, ölüm haberiyle TRT ailesini yasa boğdu.

Yaşama veda eden Gülden Özel'in uzun süredir kanser hastalığına karşı mücadele verdiği öğrenildi.



Gülden Özel kimdir?



1960 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından TRT'de spikerlik kariyerine başladı. Uzun yıllar boyunca TRT'de haber spikeri ve sunucu olarak görev yaptı. Ayrıca, diksiyon ve etkili konuşma üzerine seminerler verdi.

