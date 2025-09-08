Son Mühür- CHP Afyonkarahisar eski Gençlik Kolları Başkanı Avukat Şöhret Can Kolsuz gözaltına alındığını duyurdu.

CHP'de parti içi rekabette Ekrem İmamoğlu'n olan yakınlığıyla bilinen Kolsuz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınıp Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasına tepki göstermiş, ''Gerilla tipi mücadeleye'' geçiliyor tweeti nedeniyle özellikle iktidara yakın kalemlerden eleştirilere hedef olmuştu.



Kaderden kaçılmıyor diyerek...



Şöhret Can Kolsuz,

''An itibarıyla göz altına alınıyorum.

Sonsuz bir inancım, mücadele azmim, umudum var.

Bana dışarıda ihtiyaç olduğunu ve daha faydalı olacağımı biliyordum fakat kaderden kaçılmıyor. 1 gün dahi olsa Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yol arkadaşı olmuş olmanın haklı gururuyla gireceğim içeriye.

Hakkınızı helal edin. Ben bu ülkede demokrasi mücadelesi adına elini taşın altına koyan herkese varsa hakkımı helal ediyorum. Allah'a emanet olun.'' mesajı verdi.