Ev sahibi Eskişehirspor, Karşıyaka taraftarlarının tribünde yer alabilmesi için bilet fiyatını 35,5 TL olarak belirledi. Kulüp yönetiminin bu uygulaması iki takım arasındaki olumlu ilişkileri güçlendiren bir jest olarak değerlendirildi.

Karşıyaka’dan plaka jesti

Karşıyaka yönetimi ise bu adımı cevapsız bırakmadı. Ligin ikinci yarısında İzmir’de oynanacak rövanş maçında Eskişehirspor taraftarları için bilet fiyatı, Eskişehir’in plaka koduna ithafen 26 TL olarak duyuruldu.



Ligde namağlup ilerleyen Karşıyaka, 11 haftada topladığı 27 puanla ikinci sırada yer alırken, üst üste dört galibiyet alan Eskişehirspor 23 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Karşıyaka yönetiminden teşekkür mesajı

Karşıyaka yönetimi, Eskişehirspor’un bilet indirimine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Takımımızın Eskişehir’de oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasman bilet fiyatlarını 35.50 TL olarak belirleyerek önemli bir jestte bulunan Eskişehirspor Başkanı Sayın Ulaş Entok’a ve Eskişehirspor camiasına teşekkür ederiz. Bu nazik uygulama, sportif rekabetin ötesinde dayanışma kültürünün ve sporun birleştirici gücünün değerli bir örneğidir. Fair-play anlayışının sahada olduğu kadar saha dışında da yaşatılması, futbolumuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güzel yaklaşım doğrultusunda, ligin ikinci yarısında İzmir’de oynanacak karşılaşma için deplasman tribünü bilet fiyatını 26 TL olarak belirlediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

“Sıralamaya değil sezon sonuna bakıyoruz”

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu Eskişehirspor maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede, takımın hedefe odaklandığını vurguladı. Ligde yenilgisiz ilerlediklerini hatırlatan Basatemür, haftalık sıralamalardan çok sezon sonu puan tablosunun önemli olduğunu söyledi.

Yedi as oyuncusundan yoksun çıktığı Denizli İdmanyurdu karşılaşmasını 2-0 kazandıklarını hatırlatan Basatemür şu ifadeleri kullandı:



“İyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandık. Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadele, yüksek tempo, agresif oyun ve doğru yaptıkları işler için kutluyorum. Eskişehirspor maçına odaklanacağız. Çok daha zor bir maç bizi bekliyor ama bizim için içeride ya da dışarıda olması fark etmiyor. Cesaretli bir şekilde hücum etmeye çalışan bir takımız ve bundan vazgeçmememiz gerekiyor. Daha yolun başındayız. Lig nisan ayında bitecek, bu yüzden sıralamaya bakmıyoruz. Şu an tamamen Eskişehir maçına odaklanmış durumdayız. En iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız ve umarım istediğimiz skorla döneceğiz.”