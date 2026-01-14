Trendyol Go kurye ağı ile entegre çalışan Trendyol Yemek servisi, öğle saatlerinde başlayan sorunlar nedeniyle işlevsiz kaldı. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapabildikleri halde sipariş tamamlama aşamasında engellerle karşılaştıklarını ifade etti. Trendyol yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmemesi, kullanıcıların tepkisini artırdı.

Trendyol Yemek çöktü mü, neden çalışmıyor?

14 Ocak günü öğle saatlerinde başlayan sorunlar, Trendyol Yemek servisinin tamamını etkileyen sistemsel bir kesintiye işaret ediyor. Kullanıcı raporlarına göre, uygulama açılsa bile restoran listelerinin yüklenmediği veya sipariş verme aşamasında işlemlerin donduğu belirtiliyor.

Bazı kullanıcılar ödeme ekranına kadar ilerleyebildiklerini ancak son aşamada "İşleminiz gerçekleştirilemiyor" türünden hata mesajları aldıklarını aktardı. Diğer bir grup kullanıcı ise uygulama içindeki haritanın yüklenmediğini ve restoranların görüntülenemediğini ifade etti.

Hangi bölgelerde sorun yaşanıyor?

İlk bildirimlere göre sorun, Türkiye genelinde yaşanıyor gibi görünüyor. Ancak bazı kullanıcılar bölgesel yavaşlıklar veya kısmi erişim sorunları bildirirken, diğerleri platformun tamamen erişilemez olduğunu belirtiyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun kullanıcı kitlesine sahip olan platformda, sorunun etkisi daha geniş çapta hissediliyor.

Trendyol Go kurye sistemiyle çalışan platformun altyapı sorunları yaşadığı düşünülüyor. Kurye ataması yapılamayan siparişlerin askıda kaldığı ve restoranlara iletilmediği yönünde bilgiler de kullanıcılar arasında paylaşılıyor.

Sosyal medyada tepki yağıyor

Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında "Trendyol Yemek çöktü mü?" sorusu en çok aranan konular arasına girdi. Kullanıcılar, özellikle öğle arası yemek siparişi vermek istedikleri saatlerde karşılaştıkları bu durumu paylaşarak şikayetlerini dile getirdi.

Bir kullanıcı, "Trendyol Yemek açılmıyor, sipariş vermeye çalışıyorum ama sistem sürekli hata veriyor" şeklinde yorum yaparken, bir diğeri "Aç kaldık bugün, Trendyol Yemek çökmüş" diyerek durumu mizahi bir dille eleştirdi.

Trendyol Go ile bağlantı var mı?

Trendyol Yemek'teki sorunların, aynı altyapıyı kullanan Trendyol Go hızlı teslimat servisini de etkileyip etkilemediği merak konusu. Trendyol Go, market ve eczane gibi kategorilerde 30 dakika içinde teslimat vaat eden bir hizmet sunuyor ve Trendyol Yemek siparişlerini de aynı kurye ağıyla ulaştırıyor.

Bazı kullanıcılar Trendyol Go uygulamasının da benzer sorunlar yaşadığını bildirirken, diğer bir kesim market siparişlerinin normal şekilde devam ettiğini ifade etti. Bu durum, sorunun özellikle yemek servisi modülünde yoğunlaştığını gösteriyor.

Ne zaman düzelecek?

Trendyol'dan henüz resmi bir açıklama gelmediği için sorunun ne zaman çözüleceği belirsizliğini koruyor. Benzer platformlarda yaşanan geçmiş arızalara bakıldığında, teknik ekiplerin birkaç saat içinde sistemi normale döndürdüğü görülüyor.

Ancak kullanıcılar, şirketin en azından bir bilgilendirme mesajı yayınlayarak durumu teyit etmesini bekliyor. Sosyal medyada yayılan spekülasyonlar ve yanlış bilgiler de netlik kazanmamış durumda.

Alternatif yemek sipariş platformları

Trendyol Yemek'te yaşanan kesinti nedeniyle online yemek siparişi vermek isteyen kullanıcılar, alternatif platformlara yöneldi. Yemeksepeti ve Getir Yemek gibi rakip uygulamalarda yoğunluk yaşandığı gözlemleniyor.

Bu durum, dijital hizmet sektöründe altyapı güvenilirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle öğle saatleri gibi yoğun zamanlarda yaşanan kesintiler, hem kullanıcıları hem de platform üzerinden hizmet veren restoranları olumsuz etkiliyor.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Trendyol Yemek uygulamasında sorun yaşayan kullanıcılar için öneriler:

Uygulamayı kapatıp açın: Bazen basit bir yeniden başlatma sorunu çözebilir.

İnternet bağlantınızı kontrol edin: Wi-Fi yerine mobil veri veya tam tersi deneyerek test edebilirsiniz.

Uygulama güncellemesi yapın: Play Store veya App Store üzerinden son sürümü yüklediğinizden emin olun.

Önbelleği temizleyin: Uygulama ayarlarından önbellek verilerini silebilirsiniz.

Alternatif platform kullanın: Acil durumlarda diğer yemek sipariş uygulamalarını tercih edebilirsiniz.

Trendyol Yemek'teki bu teknik aksaklık, kullanıcı deneyimi açısından önemli bir kesinti olarak kayda geçti. Şirketin bir açıklama yapması ve sorunun kaynağı hakkında bilgi vermesi bekleniyor.